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Одесские пограничники поздравили украинцев колядой

25 декабря 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские пограничники поздравили украинцев колядой
Военная поет коляду. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Военные поздравили всех украинцев с Рождеством. По случаю праздника одесская боец спела коляду прямо из окопа.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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"Поздравляю всех со светлым праздником — Рождеством Христовым. Пусть он принесет то, о чем мечтает каждый украинец: мир, победу, возвращение домой всех наших защитников. Слава Украине", — подчеркнула военная.

Как военные отмечают Рождество на фронте

Напомним, украинские военные отмечают Рождество на фронте: елка у них из дронов, а кутью в этом году едят со своей новой семьей. Однако россияне не дают отдохнуть.

Также мы писали, что на сочельник украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

Добавим, в этом году некоторые одесситы впервые будут официально праздновать Рождество по новоюлианскому календарю. К вечеру перед праздником, который выпадает на 24 декабря, обрамлено многими традициями и обычаями, отражающими дух национальной культуры и христианских верований.

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