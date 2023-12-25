Одесские пограничники поздравили украинцев колядой

Военная поет коляду. Фото: скриншот

Военные поздравили всех украинцев с Рождеством. По случаю праздника одесская боец спела коляду прямо из окопа.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

"Поздравляю всех со светлым праздником — Рождеством Христовым. Пусть он принесет то, о чем мечтает каждый украинец: мир, победу, возвращение домой всех наших защитников. Слава Украине", — подчеркнула военная.

Как военные отмечают Рождество на фронте

Напомним, украинские военные отмечают Рождество на фронте: елка у них из дронов, а кутью в этом году едят со своей новой семьей. Однако россияне не дают отдохнуть.

Также мы писали, что на сочельник украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

Добавим, в этом году некоторые одесситы впервые будут официально праздновать Рождество по новоюлианскому календарю. К вечеру перед праздником, который выпадает на 24 декабря, обрамлено многими традициями и обычаями, отражающими дух национальной культуры и христианских верований.