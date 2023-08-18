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Одеські прикордонники вилучили в іноземця авто: що він намагався вивести

18 серпня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські прикордонники вилучили в іноземця авто: що він намагався вивести
Пункт пропуску Старокозаче. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Спроба громадянина Молдови пройти через прикордонний пункт пропуску "Старокозаче" зі статусом "зеленого коридору" завершилася вилученням його автомобіля. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону вирішили ретельно перевірити іноземця.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський прикордонний загін.

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В результаті спільної перевірки з митниками, приховані від митного контролю товари були виявлені в авто. Внутрішні сховища автомобіля були переповнені – вони містили 10 мобільних телефонів, 50 електронних цигарок та понад 400 різних аксесуарів для них. 

Вилучені товари. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін.
Вилучені товари. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін.

Тютюнові вироби та гаджети розміщуючись практично в кожному вільному куточку автомобіля: під задніми й передніми сидіннями, у багажнику, а також у нішах, передбачених для інструментів.

"Хованка" під сидінням авто. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін.
"Хованка" під сидінням авто. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін.

За словами водія товар він мав доставити на замовлення свого знайомого в Молдові. Наразі вилучений товар разом з транспортним засобом розглядається як предмет незаконного перевезення.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ – ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

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