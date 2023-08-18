Одесские пограничники изъяли у иностранца авто: что он пытался вывести
Попытка гражданина Молдовы пройти через пограничный пункт пропуска "Староказаче" со статусом "зеленого коридора" завершилась изъятием его автомобиля. Пограничники из Белгород-Днестровского отряда решили тщательно проверить иностранца.
Об этом сообщает Белгород-Днестровский пограничный отряд.
Что пытался вывести иностранец из Украины
В результате совместной проверки с таможенниками, скрытые от таможенного контроля товары были обнаружены в автомобиле. Внутренние хранилища автомобиля были переполнены — они содержали 10 мобильных телефонов, 50 электронных сигарет и более 400 различных аксессуаров для них.
Табачные изделия и гаджеты размещаются практически в каждом свободном уголке автомобиля: под задними и передними сиденьями, в багажнике, а также в нишах, предназначенных для инструментов.
По словам водителя, товар он должен был доставить по заказу своего знакомого в Молдове. Изъятый товар вместе с транспортным средством рассматривается как предмет незаконной перевозки.
Находки на границе
Напомним, альбом с марками ХІХ – ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.
Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.