Одесские пограничники изъяли у иностранца авто: что он пытался вывести

Пункт пропуска Староказачье. Фото: google

Попытка гражданина Молдовы пройти через пограничный пункт пропуска "Староказаче" со статусом "зеленого коридора" завершилась изъятием его автомобиля. Пограничники из Белгород-Днестровского отряда решили тщательно проверить иностранца.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский пограничный отряд.

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В результате совместной проверки с таможенниками, скрытые от таможенного контроля товары были обнаружены в автомобиле. Внутренние хранилища автомобиля были переполнены — они содержали 10 мобильных телефонов, 50 электронных сигарет и более 400 различных аксессуаров для них.

Удалены товары. Фото: Белгород-Днестровский пограничный отряд.

Табачные изделия и гаджеты размещаются практически в каждом свободном уголке автомобиля: под задними и передними сиденьями, в багажнике, а также в нишах, предназначенных для инструментов.

"Укрытие" под сиденьем авто. Фото: Белгород-Днестровский пограничный отряд.

По словам водителя, товар он должен был доставить по заказу своего знакомого в Молдове. Изъятый товар вместе с транспортным средством рассматривается как предмет незаконной перевозки.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ – ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.