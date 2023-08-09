Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну 71-річному росіянину

Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google

Прикордонники Білгород-Дністровського загону прийняли рішення заборонити в'їзд до України 71-річному чоловікові. Ним виявився громадянин Росії.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Поважний вік громадянина та його постійне проживання на українській землі протягом багатьох років могли б здатися достатнім аби його впустили, але справа виявилася не зовсім такою простою. Громадянин Росії з 2003 року мав дозвіл на постійне перебування в Україні та навіть поїздку за кордоном відбував у супроводі своєї доньки, громадянки України.

Проте за всім цим ховалася прихильність чоловіка ідеології "руського миру". Навіть за тривалого проживання в Україні, він залишався вірним своїм переконанням та ідеям.

"Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники спільно з представниками СБУ в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики", — йдеться в повідомленні.

Навіть під час спілкування в пункті пропуску чоловік не приховував своїх незадоволень щодо політичної ситуації в Україні. Його невдоволення виявлялося в зміні дат відзначення свят, роковин та відмові від символів, пов'язаних з російським імперіалізмом.

Відповідно до виявленої прихильності до політики держави-агресора, прикордонники взяли рішення заборонити громадянину в'їзд на територію України на термін трьох років.

Нагадаємо, у прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування.