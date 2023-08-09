Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну 71-річному росіянину arrow

Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну 71-річному росіянину

9 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну 71-річному росіянину
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прикордонники Білгород-Дністровського загону прийняли рішення заборонити в'їзд до України 71-річному чоловікові. Ним виявився громадянин Росії.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

На кордоні затримали любителя "руського миру"

Поважний вік громадянина та його постійне проживання на українській землі протягом багатьох років могли б здатися достатнім аби його впустили, але справа виявилася не зовсім такою простою. Громадянин Росії з 2003 року мав дозвіл на постійне перебування в Україні та навіть поїздку за кордоном відбував у супроводі своєї доньки, громадянки України.

Проте за всім цим ховалася прихильність чоловіка ідеології "руського миру". Навіть за тривалого проживання в Україні, він залишався вірним своїм переконанням та ідеям.

"Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники спільно з представниками СБУ в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики", — йдеться в повідомленні.

Навіть під час спілкування в пункті пропуску чоловік не приховував своїх незадоволень щодо політичної ситуації в Україні. Його невдоволення виявлялося в зміні дат відзначення свят, роковин та відмові від символів, пов'язаних з російським імперіалізмом.

Відповідно до виявленої прихильності до політики держави-агресора, прикордонники взяли рішення заборонити громадянину в'їзд на територію України на термін трьох років.

Нагадаємо, у прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз