Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну 71-річному росіянину
Прикордонники Білгород-Дністровського загону прийняли рішення заборонити в'їзд до України 71-річному чоловікові. Ним виявився громадянин Росії.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
На кордоні затримали любителя "руського миру"
Поважний вік громадянина та його постійне проживання на українській землі протягом багатьох років могли б здатися достатнім аби його впустили, але справа виявилася не зовсім такою простою. Громадянин Росії з 2003 року мав дозвіл на постійне перебування в Україні та навіть поїздку за кордоном відбував у супроводі своєї доньки, громадянки України.
Проте за всім цим ховалася прихильність чоловіка ідеології "руського миру". Навіть за тривалого проживання в Україні, він залишався вірним своїм переконанням та ідеям.
"Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники спільно з представниками СБУ в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики", — йдеться в повідомленні.
Навіть під час спілкування в пункті пропуску чоловік не приховував своїх незадоволень щодо політичної ситуації в Україні. Його невдоволення виявлялося в зміні дат відзначення свят, роковин та відмові від символів, пов'язаних з російським імперіалізмом.
Відповідно до виявленої прихильності до політики держави-агресора, прикордонники взяли рішення заборонити громадянину в'їзд на територію України на термін трьох років.
Нагадаємо, у прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування.