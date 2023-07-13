Одеські прикордонники виявили два мільйони рублів

Вилучені рублі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

У прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування.

Про це Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час контролю жінка заявила, що перевозить з собою 2 млн російських рублів, але вони за її словами належать пасажиркам авто. В результаті співбесіди прикордонники з’ясували, що пасажирки до цих грошей не мають відношення.

Перевірка авто на пункті пропуску. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання чекає на жінку

Був складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Кошти, що перевищують допустиму суму в розмірі 1 млн 295 тис. російських рублів, були вилучені з автомобіля до розгляду у суді.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.