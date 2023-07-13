Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські прикордонники виявили два мільйони рублів arrow

Одеські прикордонники виявили два мільйони рублів

13 липня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські прикордонники виявили два мільйони рублів
Вилучені рублі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування. 

Про це Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Читайте також:

Під час контролю жінка заявила, що перевозить з собою 2 млн російських рублів, але вони за її словами належать пасажиркам авто.  В результаті співбесіди прикордонники з’ясували, що пасажирки до цих грошей не мають відношення. 

Перевірка авто на пункті пропуску. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання чекає на жінку

Був складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Кошти, що перевищують допустиму суму в розмірі 1 млн 295 тис. російських рублів, були вилучені з автомобіля до розгляду у суді.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз