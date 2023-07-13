Одеські прикордонники виявили два мільйони рублів
У прикордонному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно з митниками виявили значну суму російських рублів у автомобілі Toyota, який слідував до Румунії. 58-річна водійка, вибравши "зелений коридор" для руху, намагалася провезти цю валюту з перевищенням допустимого ліміту на одну особу без декларування.
Про це Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Під час контролю жінка заявила, що перевозить з собою 2 млн російських рублів, але вони за її словами належать пасажиркам авто. В результаті співбесіди прикордонники з’ясували, що пасажирки до цих грошей не мають відношення.
Яке покарання чекає на жінку
Був складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Кошти, що перевищують допустиму суму в розмірі 1 млн 295 тис. російських рублів, були вилучені з автомобіля до розгляду у суді.
Знахідки на кордоні
Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.
Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.