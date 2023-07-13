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Одесские пограничники обнаружили два миллиона рублей

13 июля 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские пограничники обнаружили два миллиона рублей
Удалены рубли. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В пограничном пункте пропуска "Орловка" пограничники совместно с таможенниками обнаружили значительную сумму российских рублей в автомобиле Toyota, который следовал в Румынию. 58-летняя водитель, выбрав "зеленый коридор" для движения, пыталась провезти эту валюту с превышением допустимого лимита на одного человека без декларирования.

Об этом Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Во время контроля женщина заявила, что перевозит с собой 2 млн. российских рублей, но они по ее словам принадлежат пассажиркам авто. В результате собеседования пограничники выяснили, что пассажирки к этим деньгам не имеют отношения.

Проверка авто на пункте пропуска. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание ждет женщину

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Денежные средства, превышающие допустимую сумму в размере 1 млн 295 тыс. российских рублей, были изъяты из автомобиля до рассмотрения в суде.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

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