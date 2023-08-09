Одесские пограничники запретили въезд в Украину 71-летнему россиянину

Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google

Пограничники Белгород-Днестровского отряда приняли решение запретить въезд в Украину 71-летнему мужчине. Им оказался гражданин России.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

На границе задержали любителя "русского мира"

Почтенный возраст гражданина и его постоянное проживание на украинской земле в течение многих лет могли бы показаться достаточным, чтобы его упустили, но дело оказалось не совсем таким простым. Гражданин России с 2003 года имел разрешение на постоянное пребывание в Украине и даже поездку за границей совершал в сопровождении своей дочери, гражданки Украины.

Однако за всем этим скрывалась приверженность мужчине идеологии "русского мира". Даже при длительном проживании в Украине, он оставался верен своим убеждениям и идеям.

"Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники совместно с представителями СБУ в его мобильном телефоне обнаружили контент, свидетельствующий о приверженности российской агрессивной политике", — говорится в сообщении.

Даже во время общения в пункте пропуска мужчина не скрывал своих недовольств в политической ситуации в Украине. Его недовольство проявлялось в изменении дат празднования праздников, годовщины и отказе от символов, связанных с русским империализмом.

Согласно выявленной приверженности политике государства-агрессора, пограничники приняли решение запретить гражданину въезд на территорию Украины на срок трех лет.

Напомним, в пограничном пункте пропуска "Орловка" пограничники совместно с таможенниками обнаружили значительную сумму российских рублей в автомобиле Toyota, который следовал в Румынию. 58-летняя водитель, выбрав "зеленый коридор" для движения, пыталась провезти эту валюту с превышением допустимого лимита на одного человека без декларирования.