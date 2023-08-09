Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские пограничники запретили въезд в Украину 71-летнему россиянину arrow

Одесские пограничники запретили въезд в Украину 71-летнему россиянину

9 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские пограничники запретили въезд в Украину 71-летнему россиянину
Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда приняли решение запретить въезд в Украину 71-летнему мужчине. Им оказался гражданин России.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

На границе задержали любителя "русского мира"

Почтенный возраст гражданина и его постоянное проживание на украинской земле в течение многих лет могли бы показаться достаточным, чтобы его упустили, но дело оказалось не совсем таким простым. Гражданин России с 2003 года имел разрешение на постоянное пребывание в Украине и даже поездку за границей совершал в сопровождении своей дочери, гражданки Украины.

Однако за всем этим скрывалась приверженность мужчине идеологии "русского мира". Даже при длительном проживании в Украине, он оставался верен своим убеждениям и идеям.

"Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники совместно с представителями СБУ в его мобильном телефоне обнаружили контент, свидетельствующий о приверженности российской агрессивной политике", — говорится в сообщении.

Даже во время общения в пункте пропуска мужчина не скрывал своих недовольств в политической ситуации в Украине. Его недовольство проявлялось в изменении дат празднования праздников, годовщины и отказе от символов, связанных с русским империализмом.

Согласно выявленной приверженности политике государства-агрессора, пограничники приняли решение запретить гражданину въезд на территорию Украины на срок трех лет.

Напомним, в пограничном пункте пропуска "Орловка" пограничники совместно с таможенниками обнаружили значительную сумму российских рублей в автомобиле Toyota, который следовал в Румынию. 58-летняя водитель, выбрав "зеленый коридор" для движения, пыталась провезти эту валюту с превышением допустимого лимита на одного человека без декларирования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз