Одеські рятувальники навчили дітей переселенців правил безпеки

Захід для дітей від UNICEF та ДСНС Одеси

У центрі дитячої точки UNICEF одеські рятувальники провели цікавий та пізнавальний захід для маленьких переселенців, які покинули свої домівки через війну. Головною метою заходу було навчити дітей правил безпеки в сучасних умовах життя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вихідний день для маленьких переселенців

Під час заходу рятувальники навчили дітей загадок з мінної безпеки, повторили номери телефонів оперативних та екстрених служб допомоги та провели вікторину з психологом ДСНС Одеси. Також маленькі гості намалювали патріотичні прапорці на щічках та приміряли маленьку форму рятувальників. Діти мали можливість сісти за кермо спеціального рятувального автомобіля та роздивитися усе обладнання та пожежні інструменти.

Подарунки від ДСНС та UNICEF

Кожен маленький слухач отримав подарунки, розроблені спеціально структурою ДСНС України спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine. Рятувальники були задоволені тим, що діти не тільки провели час цікаво, а й навчилися важливих правил безпеки.

Зазначимо, одеські рятувальники, крім порятунку людей та соціальних заходів з безпеки, ще й вберегли життя сотням тварин. Так, наприклад до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Рені, що на Одещині, собака впав у яму. Тварину вдалось дістати живою та неушкодженою.

Одеські ДСНСники врятували й маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.