Одесские спасатели научили детей переселенцев правилам безопасности

Мероприятие для детей от UNICEF и ГСЧС Одессы

В центре детской точки UNICEF одесские спасатели провели интересное и познавательное мероприятие для маленьких переселенцев, которые покинули свои дома из-за войны. Главной целью мероприятия было научить детей правилам безопасности в современных условиях жизни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Выходной день для маленьких переселенцев

Во время мероприятия спасатели научили детей загадкам по минной безопасности, повторили номера телефонов оперативных и экстренных служб помощи и провели викторину с психологом ГСЧС Одессы. Также маленькие гости нарисовали патриотические флажки на щечках и примерили маленькую форму спасателей. Дети могли сесть за руль специального спасательного автомобиля и рассмотреть все оборудование и пожарные инструменты.

Подарки от ГСЧС и UNICEF

Каждый маленький слушатель получил подарки, разработанные специально по структуре ГСЧС Украины совместно с Детским фондом ООН UNICEF Ukraine. Спасатели были довольны тем, что дети не только провели время любопытно, но и научились важным правилам безопасности.

Отметим, одесские спасатели, кроме спасения людей и социальных мер по безопасности, еще и уберегли жизнь сотням животных. Так, например, в Службу спасения поступило сообщение, что в Рени на Одесчине собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.

Одесские ГСЧСники спасли и залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.