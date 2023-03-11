Одесские спасатели научили детей переселенцев правилам безопасности
В центре детской точки UNICEF одесские спасатели провели интересное и познавательное мероприятие для маленьких переселенцев, которые покинули свои дома из-за войны. Главной целью мероприятия было научить детей правилам безопасности в современных условиях жизни.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Выходной день для маленьких переселенцев
Во время мероприятия спасатели научили детей загадкам по минной безопасности, повторили номера телефонов оперативных и экстренных служб помощи и провели викторину с психологом ГСЧС Одессы. Также маленькие гости нарисовали патриотические флажки на щечках и примерили маленькую форму спасателей. Дети могли сесть за руль специального спасательного автомобиля и рассмотреть все оборудование и пожарные инструменты.
Подарки от ГСЧС и UNICEF
Каждый маленький слушатель получил подарки, разработанные специально по структуре ГСЧС Украины совместно с Детским фондом ООН UNICEF Ukraine. Спасатели были довольны тем, что дети не только провели время любопытно, но и научились важным правилам безопасности.
Отметим, одесские спасатели, кроме спасения людей и социальных мер по безопасности, еще и уберегли жизнь сотням животных. Так, например, в Службу спасения поступило сообщение, что в Рени на Одесчине собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.
Одесские ГСЧСники спасли и залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.