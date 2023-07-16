Одеські рятувальники отримають нову спецтехніку

Важка піротехнічна машина. Фото: google.com

У одеських надзвичайників може з'явитися нова піротехнічна машина. Ця техніка допоможе у розмінуванні території.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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У тендерній документації йдеться, що орієнтовна вартість машини складає 25 мільйонів гривень. Поставити техніку мають до 20 грудня цього року. Також у рятувальників є особлива вимога — у техніки має бути 1 американська кварта для рідин.

"Аварійно-рятувальний загін спецпризначення обласного управління ДСНС оголосив торги з купівлі спеціальної піротехнічної машини важкого типу ПМ-В", — зазначається на порталі.

Інформація про закупівлі. Фото: скриншот з Prozorro

Що відомо про ПМ-В

Піротехнічна машина важкого типу ПМ-В призначена для оперативного прибуття до місця виявлення ВНП, транспортування спеціального майна та спорядження, забезпечення робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП великого калібру загальною вагою понад 250 кг до місця знищення.

Нагадаємо, у Миколаєві рятувальники перевіряють акваторію річок на наявність вибухонебезпечних предметів. Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу "річка-море".