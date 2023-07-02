На Миколаївщині чистять водойми від вибухівки

Рятувальники обстежують воду. Фото: ДСНС України

У Миколаєві рятувальники перевіряють акваторію річок на наявність вибухонебезпечних предметів. Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу "річка-море".

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Читайте також:

Надзвичайники зазначають, що у місцях, де водолази виявили вибухонебезпечні предмети, встановили загороджувальні буї. Після чого боєприпаси були підняті на поверхню та ліквідовані у спеціальному піротехнічному автомобілі.

"Обстеження акваторії — це ще один із напрямів наших фахівців ДСНС. Наразі ми удосконалюємо свої навички та залучаємо роботизовано техніку, сучасні катери та підводні дрони, які пришвидшать процес розмінування водойм. Попереду багато роботи, але ми готові до цих викликів", — наголосив голова ДСНС Сергій Крук.

Рятувальний катер. Фото: ДСНС України

Вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС України

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС України

Скільки очистили

На території Миколаївської області від вибухонебезпечних предметів очистили понад 15 га акваторій. Використання підводних дронів та роботів значно полегшило і прискорило роботу надзвичайників.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.