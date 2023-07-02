Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Миколаєві надзвичайники розчищають акваторію річок від вибухівки arrow

У Миколаєві надзвичайники розчищають акваторію річок від вибухівки

2 липня 2023 18:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині чистять водойми від вибухівки
Рятувальники обстежують воду. Фото: ДСНС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві рятувальники перевіряють акваторію річок на наявність вибухонебезпечних предметів. Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу "річка-море".

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Читайте також:

Надзвичайники зазначають, що у місцях, де водолази виявили вибухонебезпечні предмети, встановили загороджувальні буї. Після чого боєприпаси були підняті на поверхню та ліквідовані у спеціальному піротехнічному автомобілі. 

"Обстеження акваторії — це ще один із напрямів наших фахівців ДСНС. Наразі ми удосконалюємо свої навички та залучаємо роботизовано техніку, сучасні катери та підводні дрони, які пришвидшать процес розмінування водойм. Попереду багато роботи, але ми готові до цих викликів", — наголосив голова ДСНС Сергій Крук.

На зображенні може бути: човен та текст
Рятувальний катер. Фото: ДСНС України
На зображенні може бути: 2 людини та наручний годинник
Вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС України
На зображенні може бути: 1 особа, човен та текст
Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС України

Скільки очистили

На території Миколаївської області від вибухонебезпечних предметів очистили понад 15 га акваторій. Використання підводних дронів та роботів значно полегшило і прискорило роботу надзвичайників. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз