В Николаевской области чистят водоемы от взрывчатки

Спасатели обследуют воду. Фото: ГСЧС Украины

В Николаеве спасатели проверяют акваторию рек на наличие взрывоопасных предметов. Обследование проводилось с привлечением специального катера для разминирования типа "река-море".

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

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В местах, где водолазы обнаружили взрывоопасные предметы, установили заградительные буи. После этого боеприпасы были подняты на поверхность и ликвидированы в специальном пиротехническом автомобиле.

"Обследование акватории — это еще одно из направлений наших специалистов ГСЧС. В настоящее время мы совершенствуем свои навыки и привлекаем роботизированную технику, современные катера и подводные дроны, которые ускорят процесс разминирования водоемов. Впереди много работы, но мы готовы к этим вызовам", — подчеркнул глава ГСЧС Сергей Крук.

Спасательный катер. Фото: ГСЧС Украины

Взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС Украины

Николаевские спасатели. Фото: ГСЧС Украины

Сколько очистили

На территории Николаевской области от взрывоопасных предметов очистили более 15 га акваторий. Использование подводных дронов и роботов значительно облегчило и ускорило работу чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.