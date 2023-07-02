В Николаевской области чистят водоемы от взрывчатки

В Николаеве чрезвычайники расчищают акваторию рек от взрывчатки
В Николаеве спасатели проверяют акваторию рек на наличие взрывоопасных предметов. Обследование проводилось с привлечением специального катера для разминирования типа "река-море".
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
В местах, где водолазы обнаружили взрывоопасные предметы, установили заградительные буи. После этого боеприпасы были подняты на поверхность и ликвидированы в специальном пиротехническом автомобиле.
"Обследование акватории — это еще одно из направлений наших специалистов ГСЧС. В настоящее время мы совершенствуем свои навыки и привлекаем роботизированную технику, современные катера и подводные дроны, которые ускорят процесс разминирования водоемов. Впереди много работы, но мы готовы к этим вызовам", — подчеркнул глава ГСЧС Сергей Крук.
Сколько очистили
На территории Николаевской области от взрывоопасных предметов очистили более 15 га акваторий. Использование подводных дронов и роботов значительно облегчило и ускорило работу чрезвычайных ситуаций.
Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.