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Одесские спасатели получат новую спецтехнику: детали

16 июля 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские спасатели получат новую спецтехнику
Тяжелая пиротехническая машина. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У одесских чрезвычайников может появиться новая пиротехническая машина. Эта техника поможет в разминировании территории.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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В тендерной документации говорится, что ориентировочная стоимость машины составляет 25 миллионов гривен. Поставить технику должны до 20 декабря этого года. Также у спасателей есть особое требование – у техники должна быть 1 американская кварта для жидкостей.

"Аварийно-спасательный отряд спецназначения областного управления ГСЧС объявил торги по покупке специальной пиротехнической машины тяжелого типа ПМ-В", — отмечается на портале.

Информация о закупках. Фото: скриншот с Prozorro

Что известно о ПМ-В

Пиротехническая машина тяжелого типа ПМ-В предназначена для оперативного прибытия к месту обнаружения ВНП, транспортировки специального имущества и снаряжения, обеспечения работ по разминированию и последующей транспортировке ВНП большого калибра общим весом более 250 кг к месту уничтожения.

Напомним, в Николаеве спасатели проверяют акваторию рек на наличие взрывоопасных предметов. Обследование проводилось с привлечением специального катера для разминирования типа "река-море".

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