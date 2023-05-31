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Одеські рятувальники пройшли тренування на спеціальному тренажері

31 травня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські рятувальники пройшли тренування на спеціальному тренажері
Тренування рятувальників. Фото: Олександр Гіманов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом останнього тижня понад 300 рятувальників брали участь в інтенсивних тренуваннях в мобільному тренажері контейнерного типу. Ці тренування охопили співробітників ДСНС, які займаються ліквідацією надзвичайних подій та здійснюють пошук та евакуацію постраждалих у складних умовах з задимленням.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Такі тренування надають рятувальникам можливість практично відпрацювати свої дії та удосконалити механізми роботи в умовах, що максимально наближені до реальних надзвичайних ситуацій. Завдяки тренажерному центру, вони отримують цінний практичний досвід та змогу підвищити ефективність своєї роботи на майбутніх рятувальних місіях.

Рятувальники надягають спецспорядження. Фото: Олександр Гіманов
Рятувальники надягають спецспорядження. Фото: Олександр Гіманов
Рятувальних у спорядженні тренується на велодоріжці. Фото: Олександр Гіманов
Рятувальних у спорядженні тренується на велодоріжці. Фото: Олександр Гіманов
Тренування у мобільному тренажері контейнерного типу. Фото: Олександр Гіманов
Тренування у мобільному тренажері контейнерного типу. Фото: Олександр Гіманов

Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

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