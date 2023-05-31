Одесские спасатели прошли тренировку на специальном тренажере

Тренировка спасателей. Фото: Александр Гиманов

В течение последней недели более 300 спасателей принимали участие в интенсивных тренировках в мобильном тренажере контейнерного типа. Эти тренировки охватили сотрудников ГСЧС, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных происшествий и осуществляют поиск и эвакуацию пострадавших в сложных условиях с задымлением.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Такие тренировки предоставляют спасателям возможность практически отработать свои действия и усовершенствовать механизмы работы в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Благодаря тренажерному центру они получают ценный практический опыт и повысит эффективность своей работы на будущих спасательных миссиях.

Спасатели надевают спецснаряжение. Фото: Александр Гиманов

Спасательный в снаряжении тренируется на велодорожке. Фото: Александр Гиманов

Тренировка в мобильном тренажере контейнерного типа. Фото: Александр Гиманов

Напомним, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.