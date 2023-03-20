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Одеські школярі — призери Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій

20 березня 2023 13:54
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій
Переможці —  учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти Одеси
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З 7 по 10 березня 2023 року пройшли фінали ІІ етапу XХІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт-2023" та ХІV національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023. Змагання відбулося у дистанційному форматі.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Відповідно до рішення журі переможцями стали учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти Одеси. Дипломами відповідного ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України нагороджені автори:

за ІІ місце:

  • учениця 10 класу Одеського ліцею №65 Юлія Бутук за розробку "Дружба" в категорії "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;

за ІІІ місце:

  • вихованка Комунального закладу позашкільної освіти "Одеська станція юних техніків "Сігма" Марія Шевченко за розробку "Анімаційний проєкт "Місто майбутнього" в категорії "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;
  • вихованка Комунального закладу позашкільної освіти "Одеська станція юних техніків "Сігма" Олександра Мамчур за розробку "Серія малюнків "Задзеркалля" в  категорії "Прикладне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;
  • учень 9 класу Одеського ліцею №65 Ярослав Кулик за розробку "Система, що впорядкувала світ" у категорії "Моделі/Популяризація науки", індивідуальний проєкт;

за ІV місце:

  • учениця 7-го класу Одеського ліцею "Надія" Мілана  Думик за розробку "Українська національна кухня" в категорії "Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт.

"Також у категорії  "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт, дипломами нагороджені учні Одеського ліцею №65 — дев’ятикласник Максим Дерменжі за розробку "В пошуках світла, або Так казав Заратустра" та семикласниця  Анфіса Міхеєва за розробку "Нескореність", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Екософт — 2023"

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій “Екософт” — щорічне відкрите індивідуально-командне змагання учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також молодих професійних розробників складових обчислювальних систем

Завдання Чемпіонату:

  • виявлення та підтримка обдарованої молоді в галузі розробки програмного забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень для обчислювальних систем;
  • вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних засобів, попиту на них та пропозицій;
  • демонстрація технічних інноваційних рішень у галузі інформаційних технологій, розповсюдження авторського програмного продукту, конструкторських ідей тощо;
  • забезпечення всебічної адресної підтримки розробника складових обчислювальних систем.

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