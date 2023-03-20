Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій

Одеські школярі — призери Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
З 7 по 10 березня 2023 року пройшли фінали ІІ етапу XХІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт-2023" та ХІV національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023. Змагання відбулося у дистанційному форматі.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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Відповідно до рішення журі переможцями стали учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти Одеси. Дипломами відповідного ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України нагороджені автори:
за ІІ місце:
- учениця 10 класу Одеського ліцею №65 Юлія Бутук за розробку "Дружба" в категорії "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;
за ІІІ місце:
- вихованка Комунального закладу позашкільної освіти "Одеська станція юних техніків "Сігма" Марія Шевченко за розробку "Анімаційний проєкт "Місто майбутнього" в категорії "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;
- вихованка Комунального закладу позашкільної освіти "Одеська станція юних техніків "Сігма" Олександра Мамчур за розробку "Серія малюнків "Задзеркалля" в категорії "Прикладне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт;
- учень 9 класу Одеського ліцею №65 Ярослав Кулик за розробку "Система, що впорядкувала світ" у категорії "Моделі/Популяризація науки", індивідуальний проєкт;
за ІV місце:
- учениця 7-го класу Одеського ліцею "Надія" Мілана Думик за розробку "Українська національна кухня" в категорії "Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт.
"Також у категорії "Анімаційне/Комп’ютерне мистецтво", індивідуальний проєкт, дипломами нагороджені учні Одеського ліцею №65 — дев’ятикласник Максим Дерменжі за розробку "В пошуках світла, або Так казав Заратустра" та семикласниця Анфіса Міхеєва за розробку "Нескореність", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Екософт — 2023"
Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій “Екософт” — щорічне відкрите індивідуально-командне змагання учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також молодих професійних розробників складових обчислювальних систем
Завдання Чемпіонату:
- виявлення та підтримка обдарованої молоді в галузі розробки програмного забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень для обчислювальних систем;
- вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних засобів, попиту на них та пропозицій;
- демонстрація технічних інноваційних рішень у галузі інформаційних технологій, розповсюдження авторського програмного продукту, конструкторських ідей тощо;
- забезпечення всебічної адресної підтримки розробника складових обчислювальних систем.