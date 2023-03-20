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Одесские школьники - призеры Всеукраинского чемпионата по информационным технологиям

20 марта 2023 13:54
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Всеукраинский чемпионат по информационным технологиям
Победители - ученики и воспитанники учреждений общего среднего и внешкольного образования Одессы
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

С 7 по 10 марта 2023 года прошли финалы II этапа XXIІ Всеукраинского чемпионата по информационным технологиям "Экософт-2023" и XIV национального этапа Международного конкурса компьютерных проектов INFOMATRIX-2023. Соревнования прошли в дистанционном формате.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно решению жюри победителями стали учащиеся и воспитанники заведений общего среднего и внешкольного образования Одессы. Дипломами соответствующей степени Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи Министерства образования и науки Украины награждены авторы:

за ІІ место:

  • ученица 10 класса Одесского лицея №65 Юлия Бутук за разработку "Дружба" в категории "Анимационное/Компьютерное искусство", индивидуальный проект;

за ІІІ место:

  • воспитанница Коммунального учреждения внешкольного образования "Одесская станция юных техников "Сигма" Мария Шевченко за разработку "Анимационный проект "Город будущего" в категории "Анимационное/Компьютерное искусство", индивидуальный проект;
  • воспитанница Коммунального учреждения внешкольного образования "Одесская станция юных техников "Сигма" Александра Мамчур за разработку "Серия рисунков "Зазеркалье" в категории "Прикладное/Компьютерное искусство", индивидуальный проект;
  • ученик 9 класса Одесского лицея №65 Ярослав Кулик за разработку "Упорядочившая мир система" в категории "Модели/Популяризация науки", индивидуальный проект;

за IV место:

  • ученица 7-го класса Одесского лицея "Надежда" Милана Думик за разработку "Украинская национальная кухня" в категории "Компьютерное искусство", индивидуальный проект.

"Также в категории "Анимационное/Компьютерное искусство", индивидуальный проект, дипломами награждены ученики Одесского лицея №65 — девятиклассник Максим Дерменжи за разработку "В поисках света, или Так говорил Заратустра" и семиклассница Анфиса Михеева за разработку "Непокоренность", — говорится в сообщении.

Что известно об "Экософт - 2023"

Всеукраинский чемпионат по информационным технологиям "Экософт" — ежегодное открытое индивидуально-командное соревнование учащихся общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также молодых профессиональных разработчиков составляющих вычислительных систем.

Задачи Чемпионата:

  • выявление и поддержка одаренной молодежи в области разработки программного обеспечения, технического оборудования и прикладных решений для вычислительных систем;
  • изучение приоритетных направлений в разработке программных средств, спроса на них и предложений;
  • демонстрация технических инновационных решений в области информационных технологий, распространение авторского программного продукта, конструкторских идей;
  • обеспечение всесторонней адресной поддержки разработчика составляющих вычислительных систем.

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