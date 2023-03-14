Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули

МОН дало рекомендації

Одеські школи, ліцеї та коледжі можуть провести весняні канікули з 27 березня по 2 квітня. Водночас навчальні заклади, які працюють за триместрами, можуть піти на канікули з 3 по 9 квітня.

Дати рекомендувало Міністерство освіти та науки України.

Якщо в Одесі дотримаються рекомендацій міністерства, то тривалість відпочинку для дітей становитиме дев'ять днів з урахуванням двох вихідних перед початком канікул. Проте остаточні дати канікул можуть бути й іншими, оскільки рішення про це ухвалюватимуть на місцях.

Зазначимо, що цього семестру, так само як і минулого, одеські школярі вчитимуться у змішаному форматі, який кожен обирає індивідуально. Відповідне рішення приймають самі учні з батьками.

Наразі у змішаній формі в Одесі працюють 56 шкіл. Це пов'язано з наявністю укриття у закладах освіти. Але їхня кількість має збільшуватися, якщо у цьому буде потреба батьків та дітей.

Підготовка до НМТ 2023

Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

З міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.