Стало известно, когда одесские школьники могут уйти на весенние каникулы
Одесские школы, лицеи и колледжи могут провести весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля. В то же время учебные заведения, работающие по триместрам, могут уйти на каникулы с 3 по 9 апреля.
Дать рекомендовало Министерство образования и науки Украины.
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Если в Одессе придерживаются рекомендаций министерства, то продолжительность отдыха для детей составит девять дней с учетом двух выходных перед каникулами. Однако окончательные даты каникул могут быть и другими, поскольку решения будут приниматься на местах.
Отметим, что в этом семестре, как и в прошлом, одесские школьники будут учиться в смешанном формате, который каждый выбирает индивидуально. Соответствующее решение принимают сами учащиеся с родителями.
В настоящее время в смешанной форме в Одессе работают 56 школ. Это связано с наличием укрытия в учебных заведениях. Но их количество должно увеличиваться, если это потребует родителей и детей.
Подготовка к НМТ 2023
В этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест как альтернативу ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.
По соображениям безопасности, национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.