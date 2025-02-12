Міжнародне визнання українських стандартів підготовки моряків

Контейнеровоз у морі. Фото ілюстративне: DEPOSITPHOTOS

Комітет з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) без жодних зауважень схвалив звіт України щодо якості підготовки моряків. Це означає, що стандарти цієї освітньої галузі в нашій країні отримали міжнародне визнання.

Про це ми дізналися з Урядового порталу.

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Кожні п’ять років ІМО оцінює результати виконання Україною Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти. Проте лише цього року організація визнала, що наша держава повністю виконує положення Конвенції ПДНВ. Додамо, з моменту реформи дипломування цієї галузі освіти наші виші випустили близько 90 тисяч мореплавців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зниклого моряка на Одещині. А також про корабель з українськими моряками, який викинуло штормом на італійське узбережжя.