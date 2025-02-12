Международное признание украинских стандартов подготовки моряков

Одесские стандарты подготовки моряков — международное признание
Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) без каких-либо замечаний одобрил отчет Украины по качеству подготовки моряков. Это означает, что стандарты этой образовательной отрасли в нашей стране получили международное признание.
Об этом мы узнали из Правительственного портала.
Качество подготовки украинских моряков признали в мире
Каждые пять лет ИМО оценивает результаты выполнения Украиной Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Однако только в этом году организация признала, что наше государство полностью выполняет положения Конвенции ПДНВ. Добавим, с момента реформы дипломирования этой отрасли образования наши вузы выпустили около 90 тысяч мореплавателей.
Напомним, недавно мы писали о пропавшем моряке в Одесской области. А также о корабле с украинскими моряками, который выбросило штормом на итальянское побережье.
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