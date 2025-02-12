Международное признание украинских стандартов подготовки моряков

Контейнеровоз в море. Фото иллюстративное: DEPOSITPHOTOS

Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) без каких-либо замечаний одобрил отчет Украины по качеству подготовки моряков. Это означает, что стандарты этой образовательной отрасли в нашей стране получили международное признание.

Об этом мы узнали из Правительственного портала.

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Качество подготовки украинских моряков признали в мире

Каждые пять лет ИМО оценивает результаты выполнения Украиной Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Однако только в этом году организация признала, что наше государство полностью выполняет положения Конвенции ПДНВ. Добавим, с момента реформы дипломирования этой отрасли образования наши вузы выпустили около 90 тысяч мореплавателей.

Напомним, недавно мы писали о пропавшем моряке в Одесской области. А также о корабле с украинскими моряками, который выбросило штормом на итальянское побережье.