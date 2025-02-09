Пропавший на Дунае моряк - поиски водолазов без результатов

Снаряженный водолаз в воде. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской области продолжаются поиски мужчины, который вероятно утонул в ночь на 6 февраля. Водолазы обследовали значительную площадь реки Дунай, однако пропавшего найти не удалось. Поисковые работы временно приостановлены.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Вчера днем водолазное отделение проводило поисковые работы в Измаильском районе, в городе Рени, на реке Дунай. Пропавшего мужчину, 1985 года рождения, последний раз видели в ночь на 6 февраля вблизи улицы Дунайской.

Поиски мужчины прекращены

Спасатели обследовали 1,5 га поверхности воды и 0,39 га дна реки, однако мужчину найти не удалось. После длительных поисков, которые не дали результатов, работы переведены в пассивную фазу. Это означает, что активные действия по поиску прекращаются, но информация о пропавшем остается актуальной, и любые новые данные могут восстановить поисковые мероприятия.

Напомним, в Одессе загорелось здание на территории одного из предприятий. Огонь охватил бытовое помещение и крышу здания. Также мы писали, что в Черноморске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла на месте.