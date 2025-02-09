Зниклий на Дунаї моряк - пошуки водолазів без результатів

Споряджений водолаз у воді. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одеській області тривають пошуки чоловіка, який ймовірно потонув у ніч на 6 лютого. Водолази обстежили значну площу річки Дунай, проте зниклого знайти не вдалося. Пошукові роботи тимчасово припинені.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Учора вдень водолазне відділення проводило пошукові роботи в Ізмаїльському районі, в місті Рені, на річці Дунай. Зниклого чоловіка, 1985 року народження, востаннє бачили в ніч на 6 лютого поблизу вулиці Дунайської.

Пошуки чоловіка припинені

Рятувальники обстежили 1,5 га поверхні води та 0,39 га дна річки, однак чоловіка знайти не вдалося. Після тривалих пошуків, які не дали результатів, роботи переведено у пасивну фазу. Це означає, що активні дії з пошуку припиняються, але інформація про зниклого залишається актуальною, і будь-які нові дані можуть відновити пошукові заходи.

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