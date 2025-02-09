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Зниклий моряк на Одещині — пошуки переведено в пасивну фазу

9 лютого 2025 12:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Зниклий на Дунаї моряк - пошуки водолазів без результатів
Споряджений водолаз у воді. Фото ілюстративне: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області тривають пошуки чоловіка, який ймовірно потонув у ніч на 6 лютого. Водолази обстежили значну площу річки Дунай, проте зниклого знайти не вдалося. Пошукові роботи тимчасово припинені.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Допис рятувальників. Фото: скриншот

На Одещині зник моряк у Дунаї

Учора вдень водолазне відділення проводило пошукові роботи в Ізмаїльському районі, в місті Рені, на річці Дунай. Зниклого чоловіка, 1985 року народження, востаннє бачили в ніч на 6 лютого поблизу вулиці Дунайської.

Пошуки чоловіка припинені

Рятувальники обстежили 1,5 га поверхні води та 0,39 га дна річки, однак чоловіка знайти не вдалося. Після тривалих пошуків, які не дали результатів, роботи переведено у пасивну фазу. Це означає, що активні дії з пошуку припиняються, але інформація про зниклого залишається актуальною, і будь-які нові дані можуть відновити пошукові заходи.

Нагадаємо, в Одесі загорілась будівля на території одного з підприємств. Вогонь охопив побутове приміщення та дах будівлі. Також ми писали, що у Чорноморську жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула на місці.

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