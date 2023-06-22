Одеські студенти розробили чат-бот для підтримки волонтерів
Одеські студенти створили чат-боти, спрямовані на надання допомоги людям та волонтерським організаціям. Проєкт був створений два тижні тому.
Про це на брифінгу розповів голова волонтерської ініціативи "Єдині.Проєкт" Дмитро Пастухов.
"Єдині.Проєкт" спрямований як на волонтерські організації, так і на звичайних громадян. Ініціатива поділена на дві частини: "Єдині.ВО" та "Єдині.Global".
"Завдяки Єдині.ВО волонтерські організації можуть отримати власного готового і продуманого чат-бота, який покращить менеджмент всередині організації. А Єдині.Global — система, яка об’єднує всіх наявних чат-ботів для того, щоб максимально прискорити надання допомоги людям", – розповів Пастухов.
Зараз дві волонтерські організації, "Благо Світ" і "Шляхетна Справа", виявили зацікавленість у співпраці з проєктом, повідомив розробник.
Дмитро також підкреслив, що волонтери готові співпрацювати з будь-якими організаціями, проте особливо зацікавлені в тих, які працюватимуть на майбутніх деокупованих територіях, де багато людей потребуватимуть допомоги.
З питаннями щодо співпраці можна звертатися до Дмитра за наступними контактами: Telegram @gshdmyro; e-mail: [email protected]
Зазначимо, з початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям.