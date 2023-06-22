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Одеські студенти розробили чат-бот для підтримки волонтерів

22 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські студенти розробили чат-бот для підтримки волонтерів
Дмитро Пастухов, голова волонтерського проєкту "Єдині.Проєкт". Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські студенти створили чат-боти, спрямовані на надання допомоги людям та волонтерським організаціям. Проєкт був створений два тижні тому.

Про це на брифінгу розповів голова волонтерської ініціативи "Єдині.Проєкт" Дмитро Пастухов.

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"Єдині.Проєкт" спрямований як на волонтерські організації, так і на звичайних громадян. Ініціатива поділена на дві частини: "Єдині.ВО" та "Єдині.Global". 

"Завдяки Єдині.ВО волонтерські організації можуть отримати власного готового і продуманого чат-бота, який покращить менеджмент всередині організації. А Єдині.Global — система, яка об’єднує всіх наявних чат-ботів для того, щоб максимально прискорити надання допомоги людям", – розповів Пастухов.

Зараз дві волонтерські організації, "Благо Світ" і "Шляхетна Справа", виявили зацікавленість у співпраці з проєктом, повідомив розробник.

Дмитро також підкреслив, що волонтери готові співпрацювати з будь-якими організаціями, проте особливо зацікавлені в тих, які працюватимуть на майбутніх деокупованих територіях, де багато людей потребуватимуть допомоги.

З питаннями щодо співпраці можна звертатися до Дмитра за наступними контактами: Telegram @gshdmyro; e-mail: [email protected]

Зазначимо, з початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям.

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