Одесские студенты разработали чат-бот для поддержки волонтеров

Дмитрий Пастухов, глава волонтерского проекта "Единые.Проект". Фото: Медиацентр Украина — Одесса

Одесские студенты создали чат-боты, направленные на оказание помощи людям и волонтерским организациям. Проект был создан две недели тому назад.

Об этом на брифинге рассказал глава волонтерской инициативы "Единые.Проект" Дмитрий Пастухов.

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"Единые.Проект" направлен как на волонтерские организации, так и на обычных граждан. Инициатива поделена на две части: "Единые.ВО" и "Единые.Global".

"Благодаря Единой.ВО волонтерские организации могут получить собственного готового и продуманного чат-бота, который улучшит менеджмент внутри организации. А Единые.Global — система, которая объединяет всех имеющихся чат-ботов для того, чтобы максимально ускорить оказание помощи людям", — рассказал Пастухов.

Сейчас две волонтерские организации, "Благо Мир" и "Благородное Дело", проявили заинтересованность в сотрудничестве с проектом, сообщил разработчик.

Дмитрий также подчеркнул, что волонтеры готовы сотрудничать с любыми организациями, однако особенно заинтересованы в тех, которые будут работать на будущих деоккупированных территориях, где многие будут нуждаться в помощи.

С вопросами о сотрудничестве можно обращаться к Дмитрию за следующими контактами: Telegram @gshdmyro; e-mail: [email protected]

Отметим, что с начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам.