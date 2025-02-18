Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські військові показали, як знищують дрони РФ на Херсонщині arrow

Одеські військові показали, як знищують дрони РФ на Херсонщині

18 лютого 2025 15:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Знищення дронів на Херсонському напрямку
Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Мілітарний
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Українські оператори дронів вкотре довели свою майстерність, завдавши  удару по російських безпілотниках на Херсонському напрямку.  Влучні атаки перетворили чисельні ворожі БпЛа на брухт.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Знищення дронів

Загалом за минулу добу на Херсонському напрямку Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" знищило 12 шахедів. Крім того, військові ППО збили 15 розвідувальних безпілотників типу Zala, Supercam, "Мерлін" та "Орлан-10".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення штурмовика Су-25 одеською бригадою. А також про зачистку від підрозділів ЗС РФ на Харківщині.

Одеса Херсонська область Новини Одеси дрони війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама