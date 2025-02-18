Знищення дронів на Херсонському напрямку

Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Мілітарний

Українські оператори дронів вкотре довели свою майстерність, завдавши удару по російських безпілотниках на Херсонському напрямку. Влучні атаки перетворили чисельні ворожі БпЛа на брухт.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Знищення дронів

Загалом за минулу добу на Херсонському напрямку Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" знищило 12 шахедів. Крім того, військові ППО збили 15 розвідувальних безпілотників типу Zala, Supercam, "Мерлін" та "Орлан-10".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення штурмовика Су-25 одеською бригадою. А також про зачистку від підрозділів ЗС РФ на Харківщині.