Уничтожение дронов на Херсонском направлении

Одесские военные показали, как уничтожают дроны РФ на Херсонщине
Украинские операторы дронов в очередной раз доказали свое мастерство, нанеся удар по российским беспилотникам на Херсонском направлении. Точные атаки превратили многочисленные вражеские БпЛа в металлолом.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Уничтожение дронов
Всего за минувшие сутки на Херсонском направлении Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" уничтожила 12 шахедов. Кроме того, военные ПВО сбили 15 разведывательных беспилотников типа Zala, Supercam, "Мерлин" и "Орлан-10".
Напомним, недавно мы писали об уничтожении штурмовика Су-25 одесской бригадой. А также о зачистке от подразделений ВС РФ на Харьковщине.
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