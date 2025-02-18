Уничтожение дронов на Херсонском направлении

Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: Милитарный

Украинские операторы дронов в очередной раз доказали свое мастерство, нанеся удар по российским беспилотникам на Херсонском направлении. Точные атаки превратили многочисленные вражеские БпЛа в металлолом.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Уничтожение дронов

Всего за минувшие сутки на Херсонском направлении Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" уничтожила 12 шахедов. Кроме того, военные ПВО сбили 15 разведывательных беспилотников типа Zala, Supercam, "Мерлин" и "Орлан-10".

Напомним, недавно мы писали об уничтожении штурмовика Су-25 одесской бригадой. А также о зачистке от подразделений ВС РФ на Харьковщине.