ООН допоможе одеським виноробам

Одеським виноробам допоможе ООН. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) цього року реалізує програму підтримки виробників вина в Одеській області. Йдеться як про грошову підтримку, так і про надання необхідного обладнання.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Читайте також:

Про що йдеться

Мінагрополітики підписало з ФАО проєктний документ "Збереження засобів до існування шляхом підтримки малих виробників вина через Продовольчу коаліцію". Відповідно до нього, міжнародна організація надаватиме технічну підтримку та доступ до фінансування виноробам для подолання наслідків війни та збільшення виробництва. Програма діятиме в Одеській та Закарпатській областях.

Також ФАО надасть фермерам Херсонщини обладнання для завантаження й розвантаження рукавів і допоможе провести аналіз ґрунтів після розмінування.

Раніше ми розповідали, як вино може бути корисним для серця. Також ми повідомляли, що Одещина стала центром українського виноробства під час війни.