ООН поможет одесским виноделам

Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в этом году реализует программу поддержки производителей вина в Одесской области. Речь идет как о денежной поддержке, так и о предоставлении необходимого оборудования.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
О чем идет речь
Минагрополитики подписало с ФАО проектный документ "Сохранение средств к существованию путем поддержки малых производителей вина через Продовольственную коалицию". Согласно ему, международная организация будет оказывать техническую поддержку и доступ к финансированию виноделам для преодоления последствий войны и увеличения производства. Программа будет действовать в Одесской и Закарпатской областях.
Также ФАО предоставит фермерам Херсонщины оборудование для загрузки и разгрузки рукавов и поможет провести анализ почв после разминирования.
Ранее мы рассказывали, как вино может быть полезным для сердца. Также мы сообщали, что Одесская область стала центром украинского виноделия во время войны.
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