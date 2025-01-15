ООН поможет одесским виноделам

Одесским виноделам поможет ООН. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в этом году реализует программу поддержки производителей вина в Одесской области. Речь идет как о денежной поддержке, так и о предоставлении необходимого оборудования.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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О чем идет речь

Минагрополитики подписало с ФАО проектный документ "Сохранение средств к существованию путем поддержки малых производителей вина через Продовольственную коалицию". Согласно ему, международная организация будет оказывать техническую поддержку и доступ к финансированию виноделам для преодоления последствий войны и увеличения производства. Программа будет действовать в Одесской и Закарпатской областях.

Также ФАО предоставит фермерам Херсонщины оборудование для загрузки и разгрузки рукавов и поможет провести анализ почв после разминирования.

Ранее мы рассказывали, как вино может быть полезным для сердца. Также мы сообщали, что Одесская область стала центром украинского виноделия во время войны.