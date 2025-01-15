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Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно

15 января 2025 12:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
ООН поможет одесским виноделам
Одесским виноделам поможет ООН. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в этом году реализует программу поддержки производителей вина в Одесской области. Речь идет как о денежной поддержке, так и о предоставлении необходимого оборудования.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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О чем идет речь

Минагрополитики подписало с ФАО проектный документ "Сохранение средств к существованию путем поддержки малых производителей вина через Продовольственную коалицию". Согласно ему, международная организация будет оказывать техническую поддержку и доступ к финансированию виноделам для преодоления последствий войны и увеличения производства. Программа будет действовать в Одесской и Закарпатской областях.

Также ФАО предоставит фермерам Херсонщины оборудование для загрузки и разгрузки рукавов и поможет провести анализ почв после разминирования.

Ранее мы рассказывали, как вино может быть полезным для сердца. Также мы сообщали, что Одесская область стала центром украинского виноделия во время войны.

ООН вино Одесская область фермеры помощь виноград

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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