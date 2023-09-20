Одеські волонтери-стоматологи допомагають військовим та цивільним на фронті

Сергій Бас, волонтер стоматологічної допомоги, засновник мобільних стоматологій “Зубайстер”. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

З жовтня 2022 року волонтери-стоматологи з Одеси працюють на передовій та надають лікування не лише військовослужбовцям, але й цивільним жителям на південному напрямку. Медики допомогли понад 1500 захисникам на фронті.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів волонтер стоматологічної допомоги, засновник мобільних стоматологій "Зубайстер" Сергій Бас.

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Ідея створення мобільного стоматологічного кабінету виникла влітку 2022 року через погодні умови на фронті під час осінньо-зимового періоду. Навіть невеликі стоматологічні проблеми, які ігнорувалися роками, можуть призвести до серйозних ускладнень, які загрожують життю воїнів.

"Ми звернулися до людей за допомогою зібрати кошти, самі вклалися. З автомобілем допомогли військові. Коштував такий мобільний сучасний стоматологічний кабінет десь 15-20 тисяч доларів. І от, з жовтня минулого року працює наша перша версія "Зубайстера", З того часу ми допомогли понад 1500 бійцям, також лікуємо мешканців прифронтової зони", — розповів фахівець.

Мобільна команда волонтерів включає двох лікарів (хірурга та терапевта), одного асистента та водія. За день лікарі приймають близько 30 бійців.

"Ми працюємо якісно, але дуже швидко. Виїжджаємо вночі, щоб о 8 ранку почати працювати. За день приймаємо 25-30 бійців. Зможете запитати стоматологів, наскільки це важко. Завдяки якісному обладнанню може робити майже все — це і реставрація, і ортопедія. Головне, щоб у бійців був час, бо іноді такі ситуації, що за день все зробити не можна", — додав Сергій Бас.

З моменту запуску першого мобільного стоматологічного кабінету в серпні, волонтери також отримали другий апарат і закликають інших стоматологів приєднатися до команди та долучитися до надання медичної допомоги на фронті.

Нагадаємо, Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.