Одесские волонтеры-стоматологи помогают военным и гражданским на фронте

Сергей Бас, волонтер стоматологической помощи, основатель мобильных стоматологий "Зубайстер". Фото: Медиацентр Украина – Одесса

С октября 2022 волонтеры-стоматологи из Одессы работают на передовой и предоставляют лечение не только военнослужащим, но и гражданским жителям на южном направлении. Медики помогли более 1500 защитникам на фронте.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал волонтёр стоматологической помощи, основатель мобильных стоматологий "Зубайстер" Сергей Бас.

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Идея создания мобильного стоматологического кабинета возникла летом 2022 года из-за погодных условий на фронте во время осенне-зимнего периода. Даже небольшие стоматологические проблемы, которые игнорировались годами, могут привести к серьезным осложнениям, угрожающим жизни воинов.

"Мы обратились к людям за помощью собрать средства, сами уложились. С автомобилем помогли военные. Стоил такой мобильный современный стоматологический кабинет где-то 15-20 тысяч долларов. И вот, с октября прошлого года работает наша первая версия "Зубайстера", С тех пор мы помогли более 1500 бойцам, также лечим жителей прифронтовой зоны", — рассказал специалист.

Мобильная команда волонтеров включает двух врачей (хирурга и терапевта), одного ассистента и водителя. В день врачи принимают около 30 бойцов.

"Мы работаем качественно, но очень быстро. Выезжаем ночью, чтобы в 8 утра начать работать. За день принимаем 25-30 бойцов. Сможете спросить стоматологов, насколько это тяжело. Благодаря качественному оборудованию может делать почти все – это и реставрация, и ортопедия". Главное, чтобы у бойцов было время, потому что иногда такие ситуации, что за день все сделать нельзя", — добавил Сергей Бас.

С момента запуска первого мобильного стоматологического кабинета в августе волонтеры также получили второй аппарат и призывают других стоматологов присоединиться к команде и присоединиться к оказанию медицинской помощи на фронте.

Напомним, Одесса стала первым городом в Украине, где искусственный интеллект был привлечен к диагностике головного мозга. В городе заработала программа BrainScan.