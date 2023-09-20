Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские волонтеры-стоматологи помогают военным и гражданским на фронте arrow

Одесские волонтеры-стоматологи помогают военным и гражданским на фронте

20 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские волонтеры-стоматологи помогают военным и гражданским на фронте
Сергей Бас, волонтер стоматологической помощи, основатель мобильных стоматологий "Зубайстер". Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С октября 2022 волонтеры-стоматологи из Одессы работают на передовой и предоставляют лечение не только военнослужащим, но и гражданским жителям на южном направлении. Медики помогли более 1500 защитникам на фронте.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал волонтёр стоматологической помощи, основатель мобильных стоматологий "Зубайстер" Сергей Бас.

Читайте также:

Идея создания мобильного стоматологического кабинета возникла летом 2022 года из-за погодных условий на фронте во время осенне-зимнего периода. Даже небольшие стоматологические проблемы, которые игнорировались годами, могут привести к серьезным осложнениям, угрожающим жизни воинов.

"Мы обратились к людям за помощью собрать средства, сами уложились. С автомобилем помогли военные. Стоил такой мобильный современный стоматологический кабинет где-то 15-20 тысяч долларов. И вот, с октября прошлого года работает наша первая версия "Зубайстера", С тех пор мы помогли более 1500 бойцам, также лечим жителей прифронтовой зоны", — рассказал специалист.

Мобильная команда волонтеров включает двух врачей (хирурга и терапевта), одного ассистента и водителя. В день врачи принимают около 30 бойцов.

"Мы работаем качественно, но очень быстро. Выезжаем ночью, чтобы в 8 утра начать работать. За день принимаем 25-30 бойцов. Сможете спросить стоматологов, насколько это тяжело. Благодаря качественному оборудованию может делать почти все – это и реставрация, и ортопедия". Главное, чтобы у бойцов было время, потому что иногда такие ситуации, что за день все сделать нельзя", — добавил Сергей Бас.

С момента запуска первого мобильного стоматологического кабинета в августе волонтеры также получили второй аппарат и призывают других стоматологов присоединиться к команде и присоединиться к оказанию медицинской помощи на фронте.

Напомним, Одесса стала первым городом в Украине, где искусственный интеллект был привлечен к диагностике головного мозга. В городе заработала программа BrainScan.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз