Одеські ППО збили 10 дронів на півдні

Збиття дронів. Фото ілюстративне: comments.ua

Цієї ночі воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади влучним вогнем знищили 10 ворожих ударних БпЛА "Shahed". Крім того, перетворили на металобрухт і безпілотники інших типів.

Про це повідомляють у Повітряному командуванні "Південь".

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Цієї ночі ворог завдав чергового удару по Одеській області. В результаті було пошкоджено житлові будинки та прибудови. Однак руйнування могли бути значно більші, якби не робота підрозділу протиповітряної оборони регіону. Тільки мобільними вогневими групами було знищено 10 російських ударних безпілотників ще у небі.

"Продовжуємо нашу боротьбу! Слава Україні!", — додають воїни Одеської бригади у повідомленні.

Загалом минулої доби Росія запустила по Україні 74 ударних дрони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові подробиці потоплення крейсера "Москва". А також про те, як дрони ГУР уразили катери в Криму.