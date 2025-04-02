Подробиці знищення крейсера Москва від Неїжпапи

Крейсер "Москва". Фото: Дзеркало

Командувач військово-морських сил України Олексій Неїжпапа розкрив подробиці потоплення крейсера "Москва". За словами адмірала, настільки вдале ураження корабля всього двома ракетами "Нептун" була малоймовірним сценарієм.

Про це він повідомив журналістам видання Крим.Реалії.

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Ураження крейсера "Москва"

Одразу потопити флагман російського флоту вдалося завдяки поєднанню кількох факторів — вдалого попадання в критичні точки корабля, детонації боєкомплекту установки АК-630 та сприятливим погодним умовам. Друга ракета потрапила до кормової частини судна, а через шторм у три бали екіпажу було важко боротися за живучість.

"Звичайно, дві ракети, щоб затопити крейсер, була ймовірність дуже низька. Це була післяобідня година, адміральська година, як кажуть на флоті (коли корабельний персонал послаблює увагу). Плюс ракета потрапила до камбуза команди... там недалеко знаходиться центральний командний, пост живучості корабля. Там же головний командний пункт у сусідньому відсіку. Тобто таке знаєте як ахіллесова п'ята", — каже Олексій Неїжпапа.

За словами командувача ВМС, крейсера "Москва" починалися всі конфлікти, які зробила Росія з моря, зокрема йдеться про грузинський та сирійський.

Знищення "Москви"

У середині квітня 2022 року військово-морські офіцери України та США проводили розвідку, коли зафіксували крейсер "Москва". Після цьому ВМС ЗСУ потопили його двома влучаннями ракет "Нептун". Перша з них вдарила по флагману російського флоту в обідній час, а вже упродовж наступного дня, 14 квітня, корабель пішов на дно разом з екіпажем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку одеських портів через обстріли. А також про загрозу ракетоносіїв з моря.