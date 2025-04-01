Российские ракетоносители в Черном море - Одесская область в опасности

Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: Милитарный

Россия продолжает удерживать в Черное море 2 ракетоносителя, снаряженные "Калибрами". В Средиземной акватории также фиксируется присутствие военных кораблей РФ.

Об этом 1 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 2 вражеских корабля, которые способны выпустить до восьми "Калибров". В Средиземном на патрулировании находятся четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории по состоянию на утро активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное и Азовское моря через Керченский пролив не зашло ни одно судно. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море. А также о том, почему РФ пойдет на эскалацию конфликта.