Російські ракетоносії у Чорному морі — Одещина у небезпеці

Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: Мілітарний

Росія продовжує утримувати у Чорне море 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами". У Середземній акваторії також фіксується присутність військових кораблів РФ.

Про це 1 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ворожих корабля, які здатні випустити до вісьми "Калібрів". У Середземному на патрулюванні знаходяться чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного та Азовського морів Керченською протокою не зайшло жодного судна. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про припинення вогню на морі. А також про те, чому РФ піде на ескалацію конфлікту.