Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетоносії РФ в Чорному морі — Одещина під загрозою arrow

Ракетоносії РФ в Чорному морі — Одещина під загрозою

1 квітня 2025 10:12
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Російські ракетоносії у Чорному морі — Одещина у небезпеці
Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: Мілітарний
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія продовжує утримувати у Чорне море 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами". У Середземній акваторії також фіксується присутність військових кораблів РФ.

Про це 1 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

У Чорному морі наразі перебувають 2 ворожих корабля, які здатні випустити до вісьми "Калібрів". У Середземному на патрулюванні знаходяться чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

Кораблі - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного та Азовського морів Керченською протокою не зайшло жодного судна. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про припинення вогню на морі. А також про те, чому РФ піде на ескалацію конфлікту.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні ракетоносій
Реклама
Реклама
Реклама