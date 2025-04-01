Основное требование Украины - прекращение огня по припортовой инфраструктуре

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Основное требование Украины относительно перемирия в Черном море — прекращение обстрелов портовой инфраструктуры, поскольку это позволит гражданским морякам безопасно выполнять свою работу.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

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Разминирование под обстрелами

Кроме того, в военно-морских силах добавляют, что сейчас продолжаются работы по разминированию Черного моря. Этот процесс происходит постоянно в условиях боевых действий, являясь уникальным опытом для моряков. Дмитрий Плетенчук надеется, что перемирие в акватории поможет облегчить этот процесс.

"Это довольно тяжелый опыт. И если ситуация с безопасностью будет лучше, то эта работа облегчится. А для этого необходимо прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Это основное требование по условиям этого соглашения",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия удерживает ракетоносители в Черном море. А также о том, почему РФ может пойти на эскалацию конфликта.