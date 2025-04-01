Основна вимога України — припинення вогню по припортовій інфраструктурі

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Основна вимога України щодо перемир'я у Чорному морі — припинення обстрілів портової інфраструктури. Оскільки це дозволить цивільним морякам спокійно здійснювати свою діяльність.

Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Розмінування під обстрілами

Крім того, у військово-морських силах додають, що наразі тривають роботи з розмінування Чорного моря. Цей процес відбувається постійно в умовах бойових дій і це унікальний досвід моряків. Дмитро Плетенчук сподівається, що перемир'я в акваторії допоможе полегшити цей процес.

"Це доволі важкий досвід. І якщо ситуація безпекова буде кращою, то ця робота полегшиться. А для цього необхідно припинення обстрілів портової інфраструктури. Це основна вимога щодо умов цієї угоди", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія утримує ракетоносії у Чорному морі. А також про те, чому РФ може піти на ескалацію конфлікту.