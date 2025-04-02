Подробности уничтожения крейсера Москва от Неижпапы

Крейсер "Москва". Фото: Зеркало

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа раскрыл подробности потопления крейсера "Москва". По словам адмирала, столь удачное поражение корабля всего двумя ракетами "Нептун" было маловероятным сценарием.

Об этом он сообщил журналистам издания Крым.Реалии.

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Поражение крейсера "Москва"

Сразу потопить флагман российского флота удалось благодаря сочетанию нескольких факторов — удачного попадания в критические точки корабля, детонации боекомплекта установки АК-630 и благоприятным погодным условиям. Вторая ракета попала в кормовую часть судна, а из-за шторма в три балла экипажу было трудно бороться за живучесть.

"Конечно, две ракеты, чтобы затопить крейсер, вероятность очень низкая. Это был послеобеденный час, адмиральский час, как говорят на флоте (когда корабельный персонал ослабляет внимание). Плюс ракета попала в камбуз команды... там недалеко находится центральный командный пост живучести корабля. Там же главный командный пункт в соседнем отсеке. То есть, как ахиллесова пята",— говорит Алексей Неижпапа.

По словам командующего ВМС, с крейсера "Москва" начинались все конфликты, которые спровоцировала Россия с моря, в частности речь идет о грузинском и сирийском.

Уничтожение "Москвы"

В середине апреля 2022 года военно-морские офицеры Украины и США проводили разведку и зафиксировали крейсер "Москва". После этого ВМС ВСУ потопили его двумя попаданиями ракет "Нептун". Первая из них ударила по флагману российского флота в обеденное время, а уже на следующий день, 14 апреля, корабль пошел ко дну вместе с экипажем.

Напомним, недавно мы писали об опасности одесских портов из-за обстрелов. А также об угрозе ракетоносителей с моря.