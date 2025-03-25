Украина полностью контролирует Азово-Черноморский регион

Длинный Нептун. Фото иллюстративное: кадр из видео Президента Украины Владимира Зеленского

Украина держит Азовское море под полным огневым контролем. А новые ракеты "Длинный Нептун" способны поражать цели как в море, так и на суше, даже на территории РФ.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Есть чем удивить

Новые ракеты "Длинный Нептун" способны поражать цели на расстоянии до 1000 километров вокруг территории Украины. Это позволяет ВСУ полностью держать Азово-Черноморский регион под огневым контролем.

"Это противокорабельный комплекс. И его будет достаточно, чтобы россияне были вынуждены постоянно находиться в местах дислокации в Новороссийске и достаточно для того, чтобы они периодически были вынуждены оттуда отходить в Цемесскую бухту, проводя мероприятия по рассредоточению кораблей. Нам есть чем их удивить", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, "Нептуны" могут удачно поражать и наземные цели России, добавляют в военно-морских силах.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море. А также о том, сколько военных кораблей РФ сейчас находятся возле Одесской области.