Україна повністю контролює Азово-Чорноморський регіон

Довгий Нептун. Фото ілюстративне: кадр з відео Президента України Володимира Зеленського

Україна тримає Азовське море під повним вогневим контролем. А нові ракети "Довгий Нептун" здатні вражати цілі як у морі, так і на суші, навіть на території РФ.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Є чим здивувати

Нові ракети "Довгий Нептун" здатні уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів навколо території України. Це дозволяє ЗСУ повністю тримати Азово-Чорноморський регіон під вогневим контролем.

"Це противокорабельний комплекс. І його буде достатньо, щоб росіяни були вимушені постійно знаходитися в місцях дислокації в Новоросійську і достатньо для того, щоб вони періодично були вимушені звідти відходити в Цемеську бухту, проводячи заходи з розсередження кораблів. Нам є чим їх здивувати", — каже Дмитро Плетенчук.

Крім того, "Нептуни" можуть вдало уражати й наземні цілі Росії, додають у військово-морських силах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про припинення вогню на морі. А також про те, скільки військових кораблів РФ наразі перебувають біля Одещини.