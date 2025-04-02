Одесские ПВО сбили 10 дронов на юге страны

Сбитие дронов. Фото иллюстративное: comments.ua

Этой ночью воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады метким огнем уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА Shahed. Кроме того, превратили в металлолом и беспилотники других типов.

Об этом сообщают в Воздушном командовании "Юг".

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Подробности воздушного боя

Этой ночью враг нанес очередной удар по Одесской области. В результате были повреждены жилые дома и пристройки. Однако разрушения могли быть значительно больше, если бы не работа подразделения противовоздушной обороны региона. Только мобильными огневыми группами было уничтожено десять российских ударных беспилотников еще в небе.

"Продолжаем нашу борьбу! Слава Украине!" — добавляют воины Одесской бригады в сообщении.

Всего за прошедшие сутки Россия запустила по Украине 74 ударных дрона.

Напомним, недавно мы писали о новых подробностях потопления крейсера "Москва". А также о том, как дроны ГУР поразили катера в Крыму.