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Одесские защитники неба показали, как уничтожали ночью дроны РФ

2 апреля 2025 16:14
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесские ПВО сбили 10 дронов на юге страны
Сбитие дронов. Фото иллюстративное: comments.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Этой ночью воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады метким огнем уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА Shahed. Кроме того, превратили в металлолом и беспилотники других типов.

Об этом сообщают в Воздушном командовании "Юг".

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Подробности воздушного боя

Этой ночью враг нанес очередной удар по Одесской области. В результате были повреждены жилые дома и пристройки. Однако разрушения могли быть значительно больше, если бы не работа подразделения противовоздушной обороны региона. Только мобильными огневыми группами было уничтожено десять российских ударных беспилотников еще в небе.

"Продолжаем нашу борьбу! Слава Украине!" — добавляют воины Одесской бригады в сообщении.

Всего за прошедшие сутки Россия запустила по Украине 74 ударных дрона.

Напомним, недавно мы писали о новых подробностях потопления крейсера "Москва". А также о том, как дроны ГУР поразили катера в Крыму.

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