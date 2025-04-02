Одесские ПВО сбили 10 дронов на юге страны

Одесские защитники неба показали, как уничтожали ночью дроны РФ
Этой ночью воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады метким огнем уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА Shahed. Кроме того, превратили в металлолом и беспилотники других типов.
Об этом сообщают в Воздушном командовании "Юг".
Подробности воздушного боя
Этой ночью враг нанес очередной удар по Одесской области. В результате были повреждены жилые дома и пристройки. Однако разрушения могли быть значительно больше, если бы не работа подразделения противовоздушной обороны региона. Только мобильными огневыми группами было уничтожено десять российских ударных беспилотников еще в небе.
"Продолжаем нашу борьбу! Слава Украине!" — добавляют воины Одесской бригады в сообщении.
Всего за прошедшие сутки Россия запустила по Украине 74 ударных дрона.
Напомним, недавно мы писали о новых подробностях потопления крейсера "Москва". А также о том, как дроны ГУР поразили катера в Крыму.
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