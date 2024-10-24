Одеський активіст відсудив 6 тисяч євро у України

Одеський активіст Олег Михайлик. Фото: Facebook

Суд у Страсбурзі вирішив, що українські правоохоронці неефективно розслідували замах на одеського активіста Олега Михайлика. Тепер Україна має виплатити йому компенсацію.

Про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини.

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Суд визнав, що українська правоохоронна система порушила Європейську конвенцію з прав людини, не провівши ефективне розслідування справи, яка стосується загрози життю.

"Під час розв’язання питання про виконання зобов’язань держави за згаданою статтею це зобов’язання не щодо результатів, яких необхідно досягти, а щодо засобів, які необхідно використати і які, відповідно, не були використані в цій справі", — сказано у рішенні.

Європейський суд також зобов’язав Україну виплатити Олегу Михайлику компенсацію в розмірі 6 тис. євро.

Нагадаємо, в одеського громадського активіста Олега Михайлика вистрелили 22 вересня 2018 року. Він пережив клінічну смерть. Кулю, яка застрягла у лівій легені, вилучили лише через майже чотири місяці. Підозрюваними у замаху є троє осіб, замовники досі невідомі. У 2019 році справу призупинили через неможливість проведення експертиз, але у 2020 році знову відновили.

Нагадаємо, гучне вбивство бізнесмена в Одесі виявилося інсценуванням СБУ заради затримання російського агента. Також поліція перевіряє причетність нових підозрюваних до вбивства Ірини Фаріон.