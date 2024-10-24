Одесский активист отсудил 6 тысяч евро у Украины

Одесский активист Олег Миша. Фото: Facebook

Суд в Страсбурге решил, что украинские правоохранители неэффективно расследовали покушение на одесского активиста Олега Михайлика. Теперь Украина должна выплатить ему компенсацию.

Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.

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Суд признал, что украинская правоохранительная система нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, не проведя эффективное расследование дела, касающегося угрозы жизни.

"При решении вопроса о выполнении обязательств государства по упомянутой статье это обязательство не относительно результатов, которых необходимо достичь, а относительно средств, которые необходимо использовать и которые, соответственно, не были использованы в этом деле", — сказано в решении.

Европейский суд также обязал Украину выплатить Олегу Михайлику компенсацию в размере 6 тысяч евро.

Напомним, в одесского общественного активиста Олега Михайлика выстрелили 22 сентября 2018 года. Он пережил клиническую смерть. Пулю, застрявшую в левом легком, изъяли только спустя почти четыре месяца. Подозреваемыми в покушении являются три человека, заказчики до сих пор неизвестны. В 2019 году дело приостановили из-за невозможности проведения экспертиз, но в 2020 году снова возобновили.

Напомним, громкое убийство бизнесмена в Одессе оказалось инсценировкой СБУ из-за задержания российского агента. Также полиция проверяет причастность новых подозреваемых к убийству Ирины Фарион.