Одеський "Чорноморець" створює склад з міністрів оборони

Футбольна команда міністрів оборони. Фото: Facebook ФК "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" збирає команду з міністрів оборони, які допомагають Україні. Олексій Резніков в Німеччині вручив "чорно-сині" футболки своїм колегам.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Чорноморець".

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З урахуванням українського міністра Резнікова оборонні відомства своїх країн очолюють сім "моряків". Це міністри, які в різний час були на одеському стадіоні, відвідали музей клубу та господарську роздягальню. У команді зазначають, що набір в збірну триває.

"А поки можемо повідомити, що грати це скликання "Чорноморця" буде за тією ж схемою, що й звична нам команда: 4-3-3. Під час оборонної фази трійка центральних півзахисників виконуватиме функції опорників-руйнівників. Все як в реальному житті", — йдеться у повідомленні пресслужби команди.

Хто отримав футболки

міністр оборони Швеції Пол Йонсон;

міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес;

міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен;

міністр оборони Хорватії Маріо Баножич;

міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен;

міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Підтримка від команди

Футболісти ФК "Чорноморець" з головним тренером Романом Григорчуком відвідали військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Спортсмени передали бійцям подарунки. Під час відвідин військових, команда передала підписаний м'яч та символіку команди як подарунок. Ці подарунки стануть на згадку військовим про відвідування та підтримку футболістів.