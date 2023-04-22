Одесский "Черноморец" создает состав из министров обороны

Футбольная команда министров обороны. Фото: Facebook ФК "Черноморец"

Одесский " Черноморец" собирает команду из министров обороны, помогающих Украине. Алексей Резников в Германии вручил "черно-синие" футболки своим коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Черноморец".

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С учетом украинского министра Резникова оборонные ведомства своих стран возглавляют семь "моряков". Это министры, в разное время находившиеся на одесском стадионе, посетили музей клуба и хозяйственную раздевалку. В команде отмечают, что набор в сборную продолжается.

"А пока можем сообщить, что играть этот созыв "Черноморца" будет по той же схеме, что и привычная нам команда: 4-3-3. Во время оборонной фазы тройка центральных полузащитников будет выполнять функции опорников-разрушителей. Все как в реальной жизни", — говорится в сообщении прессслужбы команды.

Кто получил футболки

министр обороны Швеции Пол Йонсон;

министр обороны Испании Маргарита Роблес;

министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен;

министр обороны Хорватии Марио Баножич;

министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен;

министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

Поддержка от команды

Футболисты ФК "Черноморец" с главным тренером Романом Григорчуком посетили проходящих реабилитацию военнослужащих. Спортсмены передали бойцам подарки. Во время посещения военных команда передала подписанный мяч и символику команды в подарок. Эти подарки станут в память военным о посещении и поддержке футболистов.