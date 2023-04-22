Одесский "Черноморец" создает состав из министров обороны: кто в команде
Одесский " Черноморец" собирает команду из министров обороны, помогающих Украине. Алексей Резников в Германии вручил "черно-синие" футболки своим коллегам.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Черноморец".
С учетом украинского министра Резникова оборонные ведомства своих стран возглавляют семь "моряков". Это министры, в разное время находившиеся на одесском стадионе, посетили музей клуба и хозяйственную раздевалку. В команде отмечают, что набор в сборную продолжается.
"А пока можем сообщить, что играть этот созыв "Черноморца" будет по той же схеме, что и привычная нам команда: 4-3-3. Во время оборонной фазы тройка центральных полузащитников будет выполнять функции опорников-разрушителей. Все как в реальной жизни", — говорится в сообщении прессслужбы команды.
Кто получил футболки
- министр обороны Швеции Пол Йонсон;
- министр обороны Испании Маргарита Роблес;
- министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен;
- министр обороны Хорватии Марио Баножич;
- министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен;
- министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
Поддержка от команды
Футболисты ФК "Черноморец" с главным тренером Романом Григорчуком посетили проходящих реабилитацию военнослужащих. Спортсмены передали бойцам подарки. Во время посещения военных команда передала подписанный мяч и символику команды в подарок. Эти подарки станут в память военным о посещении и поддержке футболистов.