Одеський Чорноморець звернувся до ОВА та Кіпера з проханням пустити вболівальників

Гравці команди. Фото ілюстративне: офіційний сайт "Чорноморця"

Одеський "Чорноморець" звернувся до обласної військової адміністрації аби на трибуни почали пускати вболівальників. Глядачам заборонено відвідувати матчі через безпекові обмеження з початку повномасштабного вторгнення.

Про це генеральний директор клубу Анатолій Місюра повідомив в інтерв'ю Sport.ua.

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Необхідні вболівальники

Новий головний тренер "Чорноморця" Олександр Кучер вбачив необхідність у поверненні вболівальників на трибуни до найближчого домашній матчу команди. Гратимуть одесити з львівським "Рухом". Ініціатива спортсмена знайшла підтримку у керівництва клубу. Тому генеральний директор Анатолій Мисюра звернувся до обласної військової адміністрації з проханням дозволити пустити людей до стадіону.

"Питання проведення матчів на нашій домашній арені у даний час є прерогативою Одеської обласної військової адміністрації. Зараз наш запит щодо цього знаходиться на розгляді. Якщо вирішать, що найближчий матч з "Рухом" можна проводити з глядачами — значить, на трибунах з’являться вболівальники. Якщо ні – що ж, так тому й бути. У цій справі є чимало вкрай важливих факторів щодо безпеки, які слід враховувати", — каже генеральний директор Анатолій Мисюра.

Чому не було вболівальників

Одеський "Чорноморець" вже не перший рік змушений проводити домашні матчі без звичної кількості вболівальників. У період війни, коли місто часто опиняється під ракетними і дроновими атаками, відвідування стадіону із міркувань безпеки заборонено. Команда раніше вже зверталася за дозволом допускати людей на трибуни до відповідних структур, проте ситуація так і не змінилася.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прочуханку для гравців Барселони. А також про польські стадіони.