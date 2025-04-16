Одесский Черноморец обратился к ОВА и Киперу с просьбой пустить болельщиков

Игроки команды. Фото иллюстративное: официальный сайт "Черноморца"

Одесский "Черноморец" обратился в областную военную администрацию, чтобы на трибуны начали пускать болельщиков. Зрителям запрещено посещать матчи из-за ограничений по безопасности с начала полномасштабного вторжения.

Об этом генеральный директор клуба Анатолий Мисюра сообщил в интервью Sport.ua.

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Необходимы болельщики

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер увидел необходимость в возвращении болельщиков на трибуны к ближайшему домашнему матчу команды. Играть одесситы будут с львовским "Рухом". Инициатива спортсмена нашла поддержку у руководства клуба. Поэтому генеральный директор Анатолий Мисюра обратился к областной военной администрации с просьбой разрешить пустить людей на стадион.

"Вопрос проведения матчей на нашей домашней арене в настоящее время является прерогативой Одесской областной военной администрации. Сейчас наш запрос по этому поводу находится на рассмотрении. Если решат, что ближайший матч с "Рухом" можно проводить со зрителями — значит, на трибунах появятся болельщики. Если нет — что ж, так тому и быть. В этом деле есть немало крайне важных факторов безопасности, которые следует учитывать",— говорит генеральный директор Анатолий Мисюра.

Почему не было болельщиков

Одесский "Черноморец" уже не первый год вынужден проводить домашние матчи без привычного количества болельщиков. В период войны, когда город часто оказывается под ракетными и дроновыми атаками, посещение стадиона из соображений безопасности запрещено. Команда ранее уже обращалась за разрешением допускать людей на трибуны в соответствующие структуры, однако ситуация так и не изменилась.

Напомним, недавно мы писали о порке для игроков Барселоны. А также о польских стадионах.