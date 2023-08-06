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Одеський депутат прокоментував заборону виїзду чоловікам за кордон

6 серпня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський депутат прокоментував заборону виїзду чоловікам за кордон після закінчення війни
Пропускний пункт на кордоні. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розкритикував пропозицію народного депутата України про закриття кордонів. Вадим Бойко запропонував заборонити виїзд чоловікам за межі країни мінімум на 3 роки.

Про це депутат міськради Петро Обухов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, така заборона може привести до появи нової корупційної схеми для перетину кордону. Тільки "долю" вирішуватимуть не військкоми, а лікарі. Також він зазначив, що така заборона буде суперечити Конституції.

"Єдиний шлях як це юридично можна провернути — не закінчувати ще 3 роки після війни дію воєнного стану. Але це дуже швидко призведе до чергового Майдану. Тож ідея дуже погана", — наголошує Обухов

Пост Петра Обухова. Фото: Скриншот з Facebook

Нагадаємо, народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Правопорушник за свої послуги вимагав з ухилянтів по 8 500 тисяч доларів США.

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