Одеський депутат прокоментував заборону виїзду чоловікам за кордон після закінчення війни

Пропускний пункт на кордоні. Фото: УНІАН

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розкритикував пропозицію народного депутата України про закриття кордонів. Вадим Бойко запропонував заборонити виїзд чоловікам за межі країни мінімум на 3 роки.

Про це депутат міськради Петро Обухов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, така заборона може привести до появи нової корупційної схеми для перетину кордону. Тільки "долю" вирішуватимуть не військкоми, а лікарі. Також він зазначив, що така заборона буде суперечити Конституції.

"Єдиний шлях як це юридично можна провернути — не закінчувати ще 3 роки після війни дію воєнного стану. Але це дуже швидко призведе до чергового Майдану. Тож ідея дуже погана", — наголошує Обухов

Пост Петра Обухова. Фото: Скриншот з Facebook

Нагадаємо, народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.

Також ми писали, що в Одеській області затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Правопорушник за свої послуги вимагав з ухилянтів по 8 500 тисяч доларів США.