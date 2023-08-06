Одеський депутат прокоментував заборону виїзду чоловікам за кордон після закінчення війни

Одеський депутат прокоментував заборону виїзду чоловікам за кордон
Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розкритикував пропозицію народного депутата України про закриття кордонів. Вадим Бойко запропонував заборонити виїзд чоловікам за межі країни мінімум на 3 роки.
Про це депутат міськради Петро Обухов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, така заборона може привести до появи нової корупційної схеми для перетину кордону. Тільки "долю" вирішуватимуть не військкоми, а лікарі. Також він зазначив, що така заборона буде суперечити Конституції.
"Єдиний шлях як це юридично можна провернути — не закінчувати ще 3 роки після війни дію воєнного стану. Але це дуже швидко призведе до чергового Майдану. Тож ідея дуже погана", — наголошує Обухов
Нагадаємо, народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.
Також ми писали, що в Одеській області затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Правопорушник за свої послуги вимагав з ухилянтів по 8 500 тисяч доларів США.