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Одесский депутат прокомментировал запрет выезда мужчинам за границу

6 августа 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский депутат прокомментировал запрет выезда мужчинам за границу после окончания войны
Пропускной пункт на границе. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов подверг критике предложение народного депутата Украины о закрытии границ. Вадим Бойко предложил запретить выезд мужчинам за пределы страны минимум на 3 года.

Об этом депутат горсовета Петр Обухов сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, такой запрет может привести к появлению новой коррупционной схемы для пересечения границы. Только "судьбу" будут решать не военными, а врачи. Также он отметил, что такой запрет будет противоречить Конституции.

"Единственный путь как это юридически можно провернуть - не заканчивать еще 3 года после войны действие военного положения. Но это очень быстро приведет к очередному Майдану. Поэтому идея очень плохая", — отмечает Обухов.

Пост Петра Обухова. Фото: Скриншот из Facebook

Напомним, народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Также мы писали, что в Одесской области задержан злоумышленник, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. Правонарушитель за свои услуги требовал с уклонистов по 8 500 тысяч долларов США.

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