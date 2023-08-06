Одесский депутат прокомментировал запрет выезда мужчинам за границу после окончания войны

Пропускной пункт на границе. Фото: УНИАН

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов подверг критике предложение народного депутата Украины о закрытии границ. Вадим Бойко предложил запретить выезд мужчинам за пределы страны минимум на 3 года.

Об этом депутат горсовета Петр Обухов сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, такой запрет может привести к появлению новой коррупционной схемы для пересечения границы. Только "судьбу" будут решать не военными, а врачи. Также он отметил, что такой запрет будет противоречить Конституции.

"Единственный путь как это юридически можно провернуть - не заканчивать еще 3 года после войны действие военного положения. Но это очень быстро приведет к очередному Майдану. Поэтому идея очень плохая", — отмечает Обухов.

Пост Петра Обухова. Фото: Скриншот из Facebook

Напомним, народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Также мы писали, что в Одесской области задержан злоумышленник, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. Правонарушитель за свои услуги требовал с уклонистов по 8 500 тысяч долларов США.