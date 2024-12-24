Колишній одеський депутат Баранський допомагає вивозити російську нафту

Колишній депутат Одеської міськради Віктор Баранський. Фото: Facebook/Віктор Баранський

У "тіньовому флоті", який в обхід санкцій вивозить російську нафту, задіяні фірми, пов'язані з колишнім депутатом Одеської міськради Віктором Баранським. Його самого позбавили українського громадянства минулого року.

Про це йдеться у розслідуванні російського опозиційного видання "Верстка".

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За даними розслідувачів, Віктор Баранський та його мати Лілія Дарій контролюють складний конгломерат компаній, залучених до перевезення підсанкційного товару. Щонайменше сім пов'язаних з колишнім одеським депутатом фірм зареєстровані й діють у Росії. Вони керують танкерами, що вивозять російську нафту й вербують на них моряків.

Що відомо про ексдепутата

Віктор Баранський займається крюінговим бізнесом й контролює групу компаній Palmira Group. Його судна ще до початку повномасштабної війни займалися, зокрема, перевезенням підсанкційних товарів з Венесуели й Ірану, а згодом почали транспортувати російську нафту. Паралельно з бізнесом, Віктор Баранський займався також політикою. У 2015 році його обрали депутатом Одеської облради від "Опозиційного блоку", а у 2020 році — депутатом міськради від "Опозиційної платформи — За життя".

Нагадаємо, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Віктора Баранського українського громадянства через наявність паспорту РФ. Після цього він втратив мандат депутата. Де політик перебуває зараз, достеменно невідомо.

Також Віктор Баранський фігурує у справі про розкрадання майна Дунайського пароплавства.